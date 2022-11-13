Kafalar uyuşmadı ayrıldık

Oyuncu Kubilay Aka ve Influencer Danla Bilic ayrılık kararı aldı. Bir buçuk aydır birlikte olan çiftin, ilişkilerinin bitme nedeni olarak Bilic'in katıldığı programda ilişkisi hakkında yaptığı açıklamalar olduğu iddia edildi. Ancak bir ödül töreninde konuşan Aka, "İlişkimiz Danla'nın yaptığı herhangi bir açıklamadan dolayı değil, denedik olmadı. Kafalar uyuşmadı. Bu konuda da fazla konuşmak istemiyorum. lişkimiz bitti" dedi.