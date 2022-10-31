Kafa karıştıran poz

Oyuncu Devrim Özkan, Galatasaray- Kastamonuspor maçını tribünden takip etmiş, bunu fark eden futbolcu Lucas Torreira da onu takibe almıştı. Sosyal medyada takipleşen ikilinin aşk yaşadığı iddiası önceki akşam Fatih Karagümrük maçı sonrası birlikte eğlenmeleriyle ayyuka çıktı. Fakat o geceye ait bir fotoğraf kafa karıştırdı. Çiftin bir ara birlikte poz verdiği futbolcu Mauro İcardi'nin güzel oyuncunun elini tutması 'İcardi yine bir çapkınlık peşinde mi? Devrim Özkan hangi yakışıklı futbolcuyla aşk yaşıyor' düşüncesini akıllara getirdi.