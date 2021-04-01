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01 Nisan 2021 Perşembe 09:30:00 - Güncelleme:01 Nisan 2021 Perşembe 09:30:00

Kadroya giremez dediler

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Ebru Şancı Öztürk, Göztepesporlu eşi Alpaslan Öztürk'ün, Milli Takım'a seçildiğini öğrendiği anları yayımladı. Şancı, beş sene önce eşi için yapılan'kariyeri bitti' haberlerini hatırlatarak futbolcunun başarısını anlattı.

Ebru Şancı Öztürk, Göztepesporlu eşi Alpaslan Öztürk'ün, Milli Takım'a seçildiğini öğrendiği anları yayımladı. Şancı, beş sene önce eşi için yapılan 'kariyeri bitti' haberlerini hatırlatarak futbolcunun başarısını anlattı.

Manken – oyuncu Ebru Şancı Öztürk'ün Göztepe takımında oynayan eşi Alpaslan Öztürk, önceki gün Letonya ile karşılaşan A Milli Takım'ın aday kadrosuna seçildi. Kariyeri için büyük bir fırsat yakalayan futbolcu, telefonla öğrendiği haber sonrası mutluluktan havalara uçtu. Eşinin o anlarını yayımlayan Ebru Şancı da futbolcunun beş sene önce yaşadığı zorlu süreçlerden bahsetti. Alpaslan Öztürk için 'kariyeri bitti' şeklinde yapılan haberleri hatırlatan manken, şu sözleri yazdı: '''Alpaslan daha toparlayamaz, kaybolur gider' dediler. İyi ki dediler. Çünkü sen tabutuna çivi çakılırken Allah'ın yardımıyla daha da güçlü çıktın! Her şeyi kendi emeğinle yaptın.''

Etiketler : Ebru Şancı Öztürk Göztepesporlu Alpaslan Öztürk Milli Takım
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