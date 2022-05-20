Kadro şekilleniyor

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatından kesitlerin anlatılacağı dijitalde yayınlanacak olan dizinin hazırlıkları devam ediyor. Aras Bulut İynemli, Songül Öden ve Emma Watson'ın yer alacağı yapıma, oyuncu Esra Bilgiç dahil oldu. Yapımda oyuncunun nasıl bir karaktere hayat vereceği merak konusu olurken, Aras Bulut İynemli, Atatürk'ü canlandıracak. Projenin müziklerine Alman asıllı Oscarlı müzisyen Hans Zimmer imza atacak.





