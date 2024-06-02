Beyninde pıhtı atması sonucu tedavi altına alınan Kadir İnanır (75), fizik tedavisi sırasında öfkelenmesiyle büyük bir tehlike atlattı. Yaklaşık bir aydır fizik tedavisi devam eden İnanır, geçtiğimiz günlerde bir hareketi yapmakta zorlanınca öfkelendi.

Tansiyonu yükselince durum, Prof. Dr. Uğur Türe'ye haber edildi. Türe, İnanır'ın bir an önce hastaneye getirilmesini istedi. Doktoru İnanır'a yüksek öncelikli bir talimat vererek tansiyonunun yükselmesine neden olacak her şeyden kaçınması gerektiğini belirtti.