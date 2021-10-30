30 Ekim 2021 Cumartesi 18:00:00 - Güncelleme:30 Ekim 2021 Cumartesi 18:00:00
Kadir Doğulu-Neslihan Atagül çifti Cumhuriyeti Anıtkabir'de kutladılar
Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül çifti, Ankara'ya gitti.
Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül çifti, Cumhuriyet'in 98. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'ya gitti. Anıtkabir'i ziyaret eden çift, çektirdikleri fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. İkili gönderilerinin altına, "Bu sene de gelebildik çok şükür. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" notunu düştü.