VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'nin ilk yerli plazma üretim tesisinin temeli atıldı
13 yıl aradan sonra sanatseverlerle buluştu
Dışişleri'nden 'Sasunyan' tepkisi
Sulama kanalında mahsur kalmıştı... Bozayı kurtarıldı
2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye sınırındaki SMO noktasını vurdu
Kuveyt, Lübnan Büyükelçisini geri çağırdı
G20 Zirvesi'nde dünya liderleriyle sohbet etti
Arka Sıradakiler ve Kiralık Aşk'ın yıldızı Sinem Öztürk ekrana geri dönüyor
Kadir Doğulu-Neslihan Atagül çifti Cumhuriyeti Anıtkabir'de kutladılar
Kuaför çırağı karga Şakir
Öğrenciler Osmanlı başkentlerini gezecek
En güzel patates yarışması
Yüreğini 300 can dosta açtı
Kütahya'da "Afrodit" heykel başı bulundu
Türkiye'nin Oscar adayı oldu
1500 yıllık insan iskeletleri bulundu
"Bize hiç yardım edilmedi"
"Pimpirikli bir insanım"
Ailesiyle beraber kendini doğaya attı
5 sokak köpeği saldırdı
G20 Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı
G20 Liderler Zirvesi başladı
3 yıl sonra yeniden
30 Ekim 2021 Cumartesi 18:00:00 - Güncelleme:30 Ekim 2021 Cumartesi 18:00:00

Kadir Doğulu-Neslihan Atagül çifti Cumhuriyeti Anıtkabir'de kutladılar

ABONE OL

Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül çifti, Ankara'ya gitti.

Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül çifti, Cumhuriyet'in 98. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'ya gitti. Anıtkabir'i ziyaret eden çift, çektirdikleri fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. İkili gönderilerinin altına, "Bu sene de gelebildik çok şükür. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" notunu düştü.

Etiketler : kadir doğulu neslihan atagül anıtkabir cumhuriyet bayramı magazin haberleri
Benim gönlümde oyunculuk vardı

Benim gönlümde oyunculuk vardı
Barınaktan sahiplendi

Barınaktan sahiplendi
Emel Sayın'dan Bill Gates'e: Aklından bile geçirme Bill!

Emel Sayın'dan Bill Gates'e: Aklından bile geçirme Bill!
Çocuklar için koşacak

Çocuklar için koşacak
Enis sanıp fotoğraf çektiriyorlardı

Enis sanıp fotoğraf çektiriyorlardı
Baba oluyor

Baba oluyor
Oyuncu olmak doğru kararmış

Oyuncu olmak doğru kararmış
300 gül jesti

300 gül jesti
Hande'yi özledim

Hande'yi özledim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER