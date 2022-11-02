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02 Kasım 2022 Çarşamba 12:30:00 - Güncelleme:02 Kasım 2022 Çarşamba 12:30:00

'Kadir benim için büyük riskti'

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'O Kız' dizisinde rol alan Erkan Petekkaya, 'Kadir' karakterini kabul etmeden önce yaşadıklarını anlattı.

'O Kız' dizisinde rol alan Erkan Petekkaya, 'Kadir' karakterini kabul etmeden önce yaşadıklarını anlattı. Rolünü 'riskli ve çok zor' olarak tanımlayan Petekkaya, ''İlk başladığım günde bayağı bir düşündüm. Oynasam mı? Oynamasam mı? diye. Ama sonunda mesleki olarak bana katacaklarına inandığım için bu riski göze aldım'' dedi. Yapımda doğuştan rahatsız bir karakteri canlandıran Petekkaya, ''Rolüm için araştırma yaptım, günlerce haftalarca uyumadım. Ama doğru bir yolu yakaladığıma inanıyorum" dedi.

Etiketler : Kadir benim için büyük riskti Erkan Petekkaya Kadir
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