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03 Mayıs 2023 Çarşamba 07:48:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2023 Çarşamba 07:48:00

Kadir bana annemden daha yakın

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Alaçatı'da iki kadınla samimi şekilde görüntülenen ve bir başka kadınla da dini nikahla evlendiği öne sürülen Kadir Doğulu ile eşi Neslihan Atagül, söyleşiye katıldı.

Alaçatı'da iki kadınla samimi şekilde görüntülenen ve bir başka kadınla da dini nikahla evlendiği öne sürülen Kadir Doğulu ile eşi Neslihan Atagül, söyleşiye katıldı. Atagül, eşinin kendisine ailesinden bile daha yakın olduğunu söyledi. Atagül, "En korktuğunuz anları düşünün. Hiç kimseyle paylaşamıyorsunuz. Bana annem ve babamdan daha yakın biri var hayatta. Eşim Kadir. Ben şuan bu yakınlığı onunla deneyimleyebiliyorum. Biz ne olursa olsun Kadir ile birbirimizi yargılamadan önce oturup gözlerimizin içine bakıp, ne varsa yetkinliklerimiz, noksanlıklarımız konuşuruz" dedi.

Etiketler : Kadir bana annemden daha yakın Alaçatı Neslihan Atagül Kadir Doğulu
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