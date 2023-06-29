Kadınların üzerinde güzellik baskısı var

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolünde yer aldığı 'Yalı Çapkını' dizisinde yer alan oyuncu Beril Pozam, kadınların üzerindeki güzellik baskısı hakkında konuştu. ALL Magazine için objektif karşısına geçen oyuncu, "Sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada özellikle kadınların üzerinde gerçek üstü bir güzellik algısını doyurma baskısı var. Her zaman fit görünen vücutlar, 'kusursuz' ciltler, birtakım insanların 'kadın' olmakla alakalı verdikleri kararlar hepimizi zaman zaman demoralize ediyor, kendimizden uzaklaştırıyor. Kendimiz için değil de başkaları için yaşadığımız empoze edilmeye çalışılıyor" dedi.