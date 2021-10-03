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03 Ekim 2021 Pazar 17:30:00 - Güncelleme:03 Ekim 2021 Pazar 17:30:00

Kadınların dünyasını anlatacak

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Oyuncu İrem Sak'ın kendi yazdığı ve başrolünü de kendisinin oynayacağı 'Modern Kadın' kod adlı projesine oyuncu kadrosu şekilleniyor.

Oyuncu İrem Sak'ın kendi yazdığı ve başrolünü de kendisinin oynayacağı 'Modern Kadın' kod adlı projesine oyuncu kadrosu şekilleniyor. Özgür Çevik, Gözde Kaya ve Hatice Aslan gibi isimlerin yer aldığı diziye son olarak 'Aşk 101' dizisinde yer alan Kubilay Aka dahil oldu. Yapımın yönetmen koltuğunda İrem Sak'ın ağabeyi Ayberk Sak otururken, senaryoda da İrem Sak'ın imzası var. Dijitalde yayınlanacak farklı hikâyelerin anlatılacağı 10 bölümlük dizide kadınların dünyası ele alınıyor.

Etiketler : Kadınların dünyasını anlatacak Oyuncu İrem Sak Modern Kadın' kod adlı projesi
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