Kadınları yaralı bırakmayın

Yıldız Tilbe, Harbiye Açıkhava'da sevenleriyle buluştu. Şarkıcı, dünden bugüne fenomen eserlerini hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi. Şarkı aralarında seyircisiyle sohbet den Tilbe, "Benim bir sevgilim olsaydı bu dünyada da öbür dünyada da sadece beni düşünsün, düşüncelerinde bile sadece beni düşünsün" diyerek erkek hayranlarına seslendi. Sanatçı ardından "Hiçbir kadını yaralı bırakmayın, üzmeyin" dedi. Tilbe, sahnede kaldığı süre boyunca enerjisi, kendine özgü dansları ve performansıyla alkış aldı.