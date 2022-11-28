Kadınlara özel şarkı yaptı

Şarkıcı Çağla Bozcaada yeni teklisi 'Dejavu'yu müzikseverlerin beğenisine sundu. Bozcaada, mutsuz ilişkiler üzerine yazılan şarkısının tanıtımını önceki akşam Galataport'ta gerçekleştirdi. Geceye, Bilal Hancı, Esin Çepni Hancı, Eda Biçim, Fatih Yasin sosyal medya fenomeni katıldı. Teklisiyle ilgili Bozcaada, "Toksik ilişkiyi anlattığımız bir şarkı oldu. Bütün ilişkilerden bıktığımız bir dönemdi. Bu şarkıyı bütün kadınlar için yaptım" dedi.