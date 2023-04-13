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13 Nisan 2023 Perşembe 17:27:00 - Güncelleme:13 Nisan 2023 Perşembe 17:27:00

Kadına şiddetle mücadeleye devam

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Songül Öden, kadına şiddetin önlenmesi amacıyla geliştirilen 'AMBER' uygulamasını tanıttı.

Oyuncu Songül Öden, kadına şiddetin önlenmesi amacıyla geliştirilen 'AMBER' uygulamasını tanıttı. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Sözcüsü olan Öden, "Amacı Türkiye'deki tüm kadına şiddetle mücadele uygulamalarını ve çağrı butonlarını içinde bulunduran bir ajanda haline getirmek ve kadınlara kişisel, hukuki bilgiler vermek'' dedi. Öden ardından sözlerine şöyle devam etti: '"Kadınların sesini duymaya, örgütlenmeye ve mücadele etmeye devam edeceğiz.''

Etiketler : oyuncu songül öden kadın şiddet amber

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