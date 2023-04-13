Kadına şiddetle mücadeleye devam

Oyuncu Songül Öden, kadına şiddetin önlenmesi amacıyla geliştirilen 'AMBER' uygulamasını tanıttı. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Sözcüsü olan Öden, "Amacı Türkiye'deki tüm kadına şiddetle mücadele uygulamalarını ve çağrı butonlarını içinde bulunduran bir ajanda haline getirmek ve kadınlara kişisel, hukuki bilgiler vermek'' dedi. Öden ardından sözlerine şöyle devam etti: '"Kadınların sesini duymaya, örgütlenmeye ve mücadele etmeye devam edeceğiz.''

