Kadına şiddet son bulsun!

Günün anlam ve önemine uygun mesajlar yayımlayan ünlüler, özellikle son dönemde artan kadına yönelik şiddetin bir an önce durması gerektiğine dikkat çekti.

Belçim Bilgin: " Kadınlar günümüz kutlu olsun! Sevgiyle, yola devam! Hayal etmeye cüret ediyorsak; o bizimdir! Birlikte çok daha güçlüyüz!"

Türkan Şoray: ''Kendi gücüne güvenen; cesur, mücadeleci kadınlara, aydınlık yarınlar diliyorum. Kadına şiddetin son bulduğu, çocuk gelinlerin olmadığı, cinsiyet eşitsizliğinin olmadığı bir dünya...''

Bengü: "Kadınlar en büyük mutlulukların ardındaki kahramanlardır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!"

Nilüfer: "Kadınlarımız ister büyük şehirlerde ister kırsal kesimde yaşıyor olsunlar eğitim alan, mesleği olan, parasını kazanan kadın güçlü kadındır. Kadına olan her tür şiddeti, cinsiyet ayrımcılığını, kadını ikinci sınıf gören zihniyeti şiddetle kınıyorum. Ve son bulmasını diliyorum. Birlik olalım güçlü olalım."

Seda Bakan: "İyi çocuklar yetiştirelim anneler, sevmeyi öğretelim. Merhameti, saygıyı, ev işi yapmayı, yardımlaşmayı, kendi tabağını kaldırmayı, aldığı şeyi yerine bırakmayı, gerektiğinde vazgeçmeyi... 8 Mart Dünya Kadınlar Günü"