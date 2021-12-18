Kadın programları sinemada
Başrollerini Açelya Topaloğlu ve Sergen Deveci'nin paylaştığı 'Nalan' filmi izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor.
Başrollerini Açelya Topaloğlu ve Sergen Deveci'nin paylaştığı 'Nalan' filmi izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor. Sabah kadın programlarının eğlenceli lisanla anlatıldığı komedi filmi 7 Ocak 2022'de beyaz perdede sinemaseverlerle buluşacak. Yapımcılığını Ertuğrul Fındık'ın üstlendiği yapımın yönetmen koltuğunda senaryosunu da kaleme alan Fatih Mutlu oturuyor.