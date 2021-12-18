Kadın programları sinemada

Başrollerini Açelya Topaloğlu ve Sergen Deveci'nin paylaştığı 'Nalan' filmi izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor. Sabah kadın programlarının eğlenceli lisanla anlatıldığı komedi filmi 7 Ocak 2022'de beyaz perdede sinemaseverlerle buluşacak. Yapımcılığını Ertuğrul Fındık'ın üstlendiği yapımın yönetmen koltuğunda senaryosunu da kaleme alan Fatih Mutlu oturuyor.

