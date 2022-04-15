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15 Nisan 2022 Cuma 07:56:00 - Güncelleme:15 Nisan 2022 Cuma 11:53:00

Kadın popçulara destek oldu

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Popçu Murat Dalkılıç, Sinan Çalışkanoğlu'nun YouTube'da yayınlanan Minibüs adlı programına konuk oldu.

Popçu Murat Dalkılıç, Sinan Çalışkanoğlu'nun YouTube'da yayınlanan Minibüs adlı programına konuk oldu. Müzik dünyasının ele alındığı yapımda popçu, açıklamalarda bulundu. Son dönemde kadın popçuların sahne kıyafetlerinin eleştirilmesi hakkında yorum yapan popçu, "Kadınların üzerine bu kadar çok gidilmesi bana çok tuhaf geliyor. Bence, harika işler yapıyorlar, çok seviyor ve çok destekliyorum hepsini" dedi.

Etiketler : Kadın popçulara destek oldu Popçu Murat Dalkılıç Sinan Çalışkanoğlu
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