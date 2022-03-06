Kadın olmanın zorluklarını anlattı

En son 'Aşk 101' dizisinde rol alan oyuncu Alina Boz, Vogue Türkiye dergisi için kamera karşısına geçti. Boz, "Sektörde kadın olarak zorluklar yaşayabiliyoruz ama ben konunun bu yönüyle değil, global bir problem olmasıyla ilgileniyorum. Toplumun hangi kesiminden olursanız olun, hangi işi yaparsanız yapın, nerede yaşarsanız yaşayın, dünya kadınların kendini güvende hissettiği bir yer değil" dedi.