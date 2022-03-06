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06 Mart 2022 Pazar 18:00:00 - Güncelleme:06 Mart 2022 Pazar 18:00:00

Kadın olmanın zorluklarını anlattı

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En son 'Aşk 101' dizisinde rol alan oyuncu Alina Boz, Vogue Türkiye dergisi için kamera karşısına geçti.

En son 'Aşk 101' dizisinde rol alan oyuncu Alina Boz, Vogue Türkiye dergisi için kamera karşısına geçti. Boz, "Sektörde kadın olarak zorluklar yaşayabiliyoruz ama ben konunun bu yönüyle değil, global bir problem olmasıyla ilgileniyorum. Toplumun hangi kesiminden olursanız olun, hangi işi yaparsanız yapın, nerede yaşarsanız yaşayın, dünya kadınların kendini güvende hissettiği bir yer değil" dedi.

Etiketler : Kadın olmanın zorlukları Aşk 101 Alina Boz
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