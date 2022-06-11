Kadın-erkek klişesini yıktık

Şarkıcı Nil Karataş yeni teklisi 'Sensin Galibi'yi çıkardı. Sözü ve müziği Zeynep Dalgıç'a ait olan şarkının aranjesini Erhan Bayrak üstlendi. Teklisinde kadın-erkek ilişkisinde klişeleri yıktıklarını belirten Karataş, "Günümüz kadınının aşkta gurur yapmasını alt-üst ettiklerini, aslında yürekli bir yüzleşmeyi, bir itirafı ve aşkın vazgeçilmez halini notalara döktüklerini" söyledi.

