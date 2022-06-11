Kadın-erkek klişesini yıktık
Şarkıcı Nil Karataş yeni teklisi 'Sensin Galibi'yi çıkardı. Sözü ve müziği Zeynep Dalgıç'a ait olan şarkının aranjesini Erhan Bayrak üstlendi.
Şarkıcı Nil Karataş yeni teklisi 'Sensin Galibi'yi çıkardı. Sözü ve müziği Zeynep Dalgıç'a ait olan şarkının aranjesini Erhan Bayrak üstlendi. Teklisinde kadın-erkek ilişkisinde klişeleri yıktıklarını belirten Karataş, "Günümüz kadınının aşkta gurur yapmasını alt-üst ettiklerini, aslında yürekli bir yüzleşmeyi, bir itirafı ve aşkın vazgeçilmez halini notalara döktüklerini" söyledi.