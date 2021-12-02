Kadın erkek algısını yıktılar

2018 yılında 'Elimi Bırakma' dizisinde birlikte rol alan Alina Boz ve Alp Navruz yeniden aynı projede buluşmuştu. DeFacto'nun yüzü olan ikili, yeniden objektif karşısına geçti. Kamera karşısına geçen Boz ve Navruz, eğlenceli halleriyle dikkat çekti. Kadına ve erkeğe biçilen rollere yönelik algıları yıkan reklamda Navruz'un örgü örmesi ve ütü yapması, Boz'un ise araba tamir etmesi dikkat çekti.