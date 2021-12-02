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02 Aralık 2021 Perşembe 17:30:00 - Güncelleme:02 Aralık 2021 Perşembe 17:30:00

Kadın erkek algısını yıktılar

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2018 yılında 'Elimi Bırakma' dizisinde birlikte rol alan Alina Boz ve Alp Navruz yeniden aynı projede buluşmuştu.

2018 yılında 'Elimi Bırakma' dizisinde birlikte rol alan Alina Boz ve Alp Navruz yeniden aynı projede buluşmuştu. DeFacto'nun yüzü olan ikili, yeniden objektif karşısına geçti. Kamera karşısına geçen Boz ve Navruz, eğlenceli halleriyle dikkat çekti. Kadına ve erkeğe biçilen rollere yönelik algıları yıkan reklamda Navruz'un örgü örmesi ve ütü yapması, Boz'un ise araba tamir etmesi dikkat çekti.

Etiketler : Kadın erkek algısını yıktılar Elimi Bırakma Alina Boz Alp Navruz
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