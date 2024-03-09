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09 Mart 2024 Cumartesi 07:40:00 - Güncelleme:09 Mart 2024 Cumartesi 07:40:00

'Kadın Demek İlerlemek Demek'

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'Kadın Demek İlerlemek Demek' kampanyasına çok sayıda ünlü isimden destek geldi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle hayata geçirilen 'Kadın Demek İlerlemek Demek' kampanyasına çok sayıda ünlü isimden destek geldi. Kotex'in 'Yüzümüz Var mı' sloganıyla objektif karşısına geçen Dilan Çiçek Deniz, Funda Eryiğit, Hafsanur Sancaktutan, Hilal Altınbilek, Kubilay Aka, Özge Gürel, Sedef Avcı, Yasemin Allen ve Yiğit Koçak kadınların toplumsal konumu hakkında dikkat çekici mesajlar verdi.

Etiketler : 8 mart dünya kadınlar günü dilan çiçek deniz hilal altınbilek
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