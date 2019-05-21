Kadın 64. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kadın 63. bölümde neler oldu?

Salı akşamlarının fenomen dizisi Kadın'da bu hafta yine heyecan dorukta. FOX TV’nin heyecanla beklenen dizisi Kadın izleyicisine heyecanlı dakikalar yaşatıyor. FOX TV'de yayınlanan Kadın dizisinin 63. bölümünde; Bahar’ların oturduğu apartmana bir hayli gizemli biri taşınıyor. Eşyaları taşınıyor ancak kendisi henüz ortaya çıkmamıştır. Hatta Ceyda biraz araştırıyor fakat kim olduğunu bir türlü öğrenemiyor. Sarp gece yarısı evine gelip tüm duvarları boyuyor. Sabaha dek uyumadan tüm evi elden geçirmiştir. Ceyda sabah çocukları almak adına Bahar’a doğru yola çıkıyor ve giderken Arif ile konuşuyor. Ceyda, Bahar'la Arif’in barışabileceğini ifade ediyor. Ancak buna Arif ses çıkarmıyor. Kadın dizisi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

KADIN 64. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kadın 64. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kadın 64. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içerisine eklenecek.

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bahar’ların apartmana gizemli biri taşınıyor. Eşyaları taşınıyor ama kendisi ortalıkta yok. Hatta Ceyda biraz soruşturuyor ama kim olduğunu öğrenemiyor. Sarp gece yarısı evine gelip tüm duvarları boyuyor. Sabaha kadar uyumadan tüm evi elden geçiriyor. Ceyda sabah çocukları almak için Bahar’a doğru gidiyor ve giderken Arif ile konuşuyor. Arif, Sarp’ın yeni evini soruyor. Ceyda, Bahar ile Arif’in barışabileceğini söylüyor. Ama Arif sessiz kalıyor. Sarp, çocukları almaya gidiyor ve okuldan önce yeni evini göstermek istediğini anlatıyor. Bahar’ın haberi olmadan Sarp üst kattan çıkıyor. Çocuklarla beraber cama çıkan Sarp’ı Arif ve Ceyda görüyor. Doruk ve Nisan’ın sevinç çığlıkları arasında Arif öfkeli bakışlarını Sarp’a dikiyor. Bahar endişe ile Arif’e bakıyor. Arif Sarp’ın oraya taşındığına inanmıyor. Ama çocuklara rağmen Sarp’ı oradan çıkarmayı da kafasına koyuyor. Bahar hiçbir şeyden haberi olmadığını Arif’e söylemek istiyor. Dükkana giden Bahar, Sarp’ın oraya gelişinden haberi olmadığını söylüyor. Çünkü Sarp ve Arif'in aynı apartmanda olmasının en çok ona zarar vereceğinin biliyor. Arif öfkeyle Bahar’ı terslerken. Bahar, Sarp’ın eski kocası olduğunu ve onu evden atarsa buna bozulmayacağını söylüyor.

Arif bu konuşmadan sonra Bahar’ın Sarp’ı sevmediğini düşünmeye başlıyor. Arif, Sarp’ın karşısına dikilip ona yalancı ve düzenbaz olduğunu söylüyor. Sarp da ona aynı tonda cevap veriyor. Arif, Sarp’ı kovarak ‘defolup gideceksin’ diyor. Ama Sarp karısını ve çocuklarını bırakmayacağını söyleyince ipler kouyor. Çünkü Arif, Bahar’ın Sarp’ı sevmediğini hala onun aldığı kolyeyi taktığını söylüyor. İki aşık adam arasında kavga bitecek gibi değil. Arif’in babası bağrışmaları duyup onları ayırmaya geliyor.

KADIN DİZİSİNİN KONUSU

Kadın hayata sevgiyle bağlı olmasada iki çocuğunun sevgisini yüreğinde coşkuyla taşıyan onları fakirliğin ve yaşam mücadelesini içinde güldürmeyi ve hayatın zorluklarını kendisine siper ederek korumayı başaran Bahar’ın hikayesidir.

Annesi tarafından çocuk yaşlarda terk edilen Bahar daha sonra babasını ve babaannesinide kaybeder ve hayatta yapayalnız kaldığı o günlerde Sarp’la tanışır. Mutlu giden bir evliliğin ardından beklenmedik şekilde hayatını yitiren Sarp Bahar’ı derinden etkilemiştir.

Sarp’tan sonra anılarını unutamayan acılarını her gün biraz daha yaşayan kalbini başkalarına kapayan biri olmuştur artık Bahar. Fakat yıllar sonra onu henüz 8 yaşındayken terk eden annesinin ve alenin hayatına girişi, taşınmak durumunda kaldığı yeni mahallesi ona beklenmedik sürprizler yaratır.