‘Kadere Karşı' gelemedi

Emin Ün, 20 yıla yakın bir süre sonra yeniden dizi setlerine dönüş yapmaya hazırlanıyor. Oyuncu 'Kadere Karşı' isimli dizide oynayacak. Yönetmenliği Canan Çelik ve Mete Şener'in üstlendiği dizide Nur Erkul, Hakan Eratik, Gökçem Çoban, Oktay Ekinci, Derin İnce, Berk Artıran ve Gözde Mukavelat oynuyor. Çekimleri devam eden dizinin kadrosuna dahil olan Ün, setlere geri dönüş yapmanın heyecanını yaşadığını söyledi.