‘Kaçış'la setlere başladı

En son 'Arka Sokaklar' dizisinde rol alan Onur Bay, setlere geri dönüyor. Oyuncu, Engin Akyürek ve İrem Helvacıoğlu'nun başrolünü paylaştığı 'Kaçış' dizisine dahil oldu. O3 Medya'nın Disney Plus için hazırladığı projenin yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın oturacak. Akyürek, dizide Mehmet adlı bir savaş muhabirine hayat verecek. Oyuncular önümüzdeki hafta Gaziantep'te kamera karşısına geçecek.