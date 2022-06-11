‘Kaçış'a hazır

Engin Akyürek ve İrem Helvacıoğlu'nun başrolünü paylaştığı dijitalde yayınlanacak olan 'Kaçış' dizisi görücüye çıktı. Yapımcılığını O3 Medya ve Same Film'in üstlendiği, hikayesini Engin Akyürek'in kaleme aldığı dizinin oyuncuları Mecidiyeköy'de habercilerin karşısına geçti. Yapımda, sınır ötesine gizlice geçen grubun bir baskın sonucu radikal terör örgütünün eline düşmeleri, sonrasında yaşadıkları dramları, değişimleri ve kaçış hikayeleri anlatılıyor.

