‘Kaçış' başladı!

Başrollerini Engin Akyürek ve İrem Helvacıoğlu'nun paylaştığı Disney Plus için hazırlanan 'Kaçış' dizisinin hazırlıkları devam ediyor. Projenin ekibi hafta sonu sete çıkacak. İkilinin savaş muhabiri olarak izleyici karşısına çıkacağı dizinin hikayesi de Engin Akyürek'e ait. Yağız Alp Akaydın'ın yönetmen koltuğunda oturacağı dizide ayrıca Onur Bay yer alıyor.