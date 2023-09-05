Kaç kuşak telefonun ucunda bekliyor

Hakan Altun, Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali'nde konser verdi. Son dönemde moda olan arabesk rap düetleri hakkında konuşan Altun, ''Bence iki müzikte birbirine çok benziyor. İkisinin de bir anlatımı bir isyanı var. Ben rap müziğin hastasıyım. Bana çok güzel geliyor'' dedi. 7'den 70'e herkesin sevgisini kazanan Altun, ''Ben içimden gelen şarkıları yazıyorum. Demek ki kaç kuşaktır telefonun ucunda bekliyoruz. Umudumuz gençlerde, hepsinin yolu açık olsun" dedi.





