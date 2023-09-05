VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kredi kartı gitti IBAN geldi!
Dünya Başkan Erdoğan'ı konuştu: Rus lideri ikna etti
İYİ Partili Adnan Beker'den bomba 6'lı masa itirafı: "Memleketi Allah korumuş"
Alacak-verecek meselesi kanlı bitti!
Onlarca kişi sudan zehirlendi!
Kan donduran olay! Ölmesi gerekiyordu! Öldü...
05 Eylül 2023 Salı 07:19:00 - Güncelleme:05 Eylül 2023 Salı 07:19:00

Kaç kuşak telefonun ucunda bekliyor

ABONE OL

Hakan Altun, Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali'nde konser verdi.

Hakan Altun, Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali'nde konser verdi. Son dönemde moda olan arabesk rap düetleri hakkında konuşan Altun, ''Bence iki müzikte birbirine çok benziyor. İkisinin de bir anlatımı bir isyanı var. Ben rap müziğin hastasıyım. Bana çok güzel geliyor'' dedi. 7'den 70'e herkesin sevgisini kazanan Altun, ''Ben içimden gelen şarkıları yazıyorum. Demek ki kaç kuşaktır telefonun ucunda bekliyoruz. Umudumuz gençlerde, hepsinin yolu açık olsun" dedi.


Etiketler : Hakan Altun Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali rap düetleri
Yeşilçam'dan bir yıldız daha eksildi

Yeşilçam'dan bir yıldız daha eksildi
Yukarıdan lazerle yakıyorlar

Yukarıdan lazerle yakıyorlar
Yüzde 99 orijinalim

Yüzde 99 orijinalim
Barbie stili

Barbie stili
Eşlik haklarımdan vazgeçtim

Eşlik haklarımdan vazgeçtim
Futbolculuktan otelciliğe

Futbolculuktan otelciliğe
Müslüm Gürses şarkısını yorumladı

Müslüm Gürses şarkısını yorumladı
David Guetta geliyor

David Guetta geliyor
Şimdi de müzikal oluyor

Şimdi de müzikal oluyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX