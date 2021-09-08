Can Ulkay'ın yöneteceği, Ali Aydın'ın yazdığı 'Mevlana' Celaleddin-i Rumi dizisi Konya'da sete çıktı. Keyifli geçen çekimlerde oyuncular eğlenceli vakit geçirdi. Dizinin başrol oyuncularından Kaan Yıldırım, sette karavanda senaryo okurken bir karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Projede diğer başlıca önemli rolleri Ushan Çakır, Altan Gördüm, Devrim Özkan, Can Nergis ve Haluk Piyes oynuyor.