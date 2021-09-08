VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Elektrik çalışanlarına eğitim! 12 metrelik direklerin üstünde voleybolla özgüven kazanıyorlar
Pamukova'da ralli heyecanı!
Engelli çocuklar buz pateni öğreniyor
"Türkiye'nin rüzgar enerjisi kurulu gücü ağustos sonu itibarıyla 10 bin megavatı aştı"
"Tahminimce bu yılın sonunda Türkiye ekonomisi yüzde 10 büyüyecektir"
'Kitabın Atatürk sayfasını yırtın' genelgesini kınadı
"Artık eylül ayının teknolojiyle anılmasını istiyoruz"
Manisa'da orman yangını
"Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ ve PKK mensubu 2 kişi yakalandı"
Meteorolojiden Marmara, Ege, Karadeniz kıyıları için sağanak uyarısı
Rusya Acil Durumlar Bakanı tatbikatta hayatını kaybetti
Hayalperest Merve
Düşman çatlattılar
NASA'nın keşif aracı Mars'tan ilk kaya örneğini aldı
Assos'ta 1300 yıllık pala ve balta bulundu
"Enerjide ülkemizi daha da ileri götüreceğiz"
Mavigöl turistlerin uğrak yeri oldu
Bakan Pakdemirli'den atık su açıklaması
Hibrit ve elektrikli otomobil satışlarında artış
Saldırı hazırlığındaki 13 terörist etkisiz hale getirildi
TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması
Yerli aşıyı geliştiren bilim insanından çağrı: Türk aşısı gelene kadar mevcut aşıları olun
AB 'stratejik özerklikte' ısrarlı
"Bakanlık olarak yaptığımız metroların ismini 'U' yapıyoruz"
08 Eylül 2021 Çarşamba 11:30:00 - Güncelleme:08 Eylül 2021 Çarşamba 11:30:00

Kaan Yıldırım'ın 'Mevlana' mesaisi! Ünlü oyuncudan sette karavan pozu

ABONE OL

TRT'nin başrollerinde Kaan Yıldırım, Ahu Türkpençe ve İlker Aksum'un paylaştığı 'Mevlana' Celaleddin-i Rumi dizisi kamera karşısına geçti.

Can Ulkay'ın yöneteceği, Ali Aydın'ın yazdığı 'Mevlana' Celaleddin-i Rumi dizisi Konya'da sete çıktı. Keyifli geçen çekimlerde oyuncular eğlenceli vakit geçirdi. Dizinin başrol oyuncularından Kaan Yıldırım, sette karavanda senaryo okurken bir karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Projede diğer başlıca önemli rolleri Ushan Çakır, Altan Gördüm, Devrim Özkan, Can Nergis ve Haluk Piyes oynuyor.

Etiketler : mevlana dizisi kaan yıldırım ahu türkpençe ilker aksum magazin
‘Lorke'ye rap yorumu

‘Lorke'ye rap yorumu
Muhteşem buluşma

Muhteşem buluşma
2004'te daha yaşlıymışım!

2004'te daha yaşlıymışım!
Yayın öncesi isim değişikliği

Yayın öncesi isim değişikliği
Belçikalı grup Türkiye'ye geliyor

Belçikalı grup Türkiye'ye geliyor
Pjanic, Sezer'in filminde

Pjanic, Sezer'in filminde
Ata'nın yeni rol arkadaşı

Ata'nın yeni rol arkadaşı
Gözde Mutluer !Masumlar Apartmanı'nda

Gözde Mutluer !Masumlar Apartmanı'nda
Filenin sultanlarını sahnede alkışlandı

Filenin sultanlarını sahnede alkışlandı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER