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15 Aralık 2020 Salı 22:26:00 - Güncelleme:16 Aralık 2020 Çarşamba 15:19:00

Kaan Yıldırım'dan ayrılan Hadise'nin kardeşi Hülya Açıkgöz'den açıklama: Biz kardeşiz, aileyiz

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Kardeşi Hadise'nin Kaan Yıldırım tarafından ihanete uğradığını paylaştığı boynuzlu fotoğrafla ima eden Hülya Açıkgöz, ''Paylaşımımın Hadise ile ilgisi yok'' dedi.

Hülya Açıkgöz, küs olduğu kardeşi Hadise’nin Kaan Yıldırım ile ayrılmasından sonra paylaştığı 'boynuzlu' fotoğrafının yanlış anlaşıldığını söyledi. Açıkgöz, Hadise'nin ayrılık mesajının ardından boynuzlu olan bir karesini yayımladı. Bu paylaşım, ‘Hadise aldatıldı’ şeklinde yorumlandı. Yanlış anlaşılmaların önüne geçmek isteyen Hülya Açıkgöz, önceki gün açıklama yaptı: ‘’Yaptığım ve ileride yapacak olduğum hiçbir paylaşımın Hadise veya ailemle ile ilgili olmadığını, olmayacağını bilmenizi isterim. Evet, zor günlerimiz oldu. Ancak biz kardeşiz, aileyiz. Aile olmak her zaman, ne olursa olsun çok değerli ve önemlidir.” ifadelerini kullandı.

Etiketler : Hülya Açıkgöz Hadise Kaan Yıldırım Hadise Kaan Yıldırım magazin
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