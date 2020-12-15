Hülya Açıkgöz, küs olduğu kardeşi Hadise’nin Kaan Yıldırım ile ayrılmasından sonra paylaştığı 'boynuzlu' fotoğrafının yanlış anlaşıldığını söyledi. Açıkgöz, Hadise'nin ayrılık mesajının ardından boynuzlu olan bir karesini yayımladı. Bu paylaşım, ‘Hadise aldatıldı’ şeklinde yorumlandı. Yanlış anlaşılmaların önüne geçmek isteyen Hülya Açıkgöz, önceki gün açıklama yaptı: ‘’Yaptığım ve ileride yapacak olduğum hiçbir paylaşımın Hadise veya ailemle ile ilgili olmadığını, olmayacağını bilmenizi isterim. Evet, zor günlerimiz oldu. Ancak biz kardeşiz, aileyiz. Aile olmak her zaman, ne olursa olsun çok değerli ve önemlidir.” ifadelerini kullandı.

