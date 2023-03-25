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25 Mart 2023 Cumartesi 14:12:00 - Güncelleme:25 Mart 2023 Cumartesi 14:12:00

Kaan Yıldırım: İnsan değişen büyüyen bir varlık

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Kaan Yıldırım, düşüncelerin zamanla değiştiğini söyledi.

Kendisi gibi oyuncu olan Pınar Deniz'le mutlu bir ilişkisi olan Kaan Yıldırım, düşüncelerin zamanla değiştiğini söyledi. Oyuncu, RE Touch dergisi için objektif karşısına geçti. Yıldırım, "Bazı kült filmleri seneler sonra açıp izlemeyi çok severim. Çünkü insan değişen, büyüyen bir varlık. Baktığınız pencereler değişiyor, olayları algılama biçiminiz de öyle. Eskiden izlediğin bir filmden, şimdi izlediğinde bambaşka bir şey alabilirsin. O farkı hissetmek de çok keyifli" dedi.

Etiketler : kaan yıldırım düşünce oyuncu

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