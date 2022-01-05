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05 Ocak 2022 Çarşamba 12:00:00 - Güncelleme:05 Ocak 2022 Çarşamba 12:00:00

Kaan Tangöze'den türkü albümü

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Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, ikinci solo akustik albümünü tamamladı.

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, ikinci solo akustik albümünü tamamladı. Ünlü Türk Halk Ozanı Aşık Mahzuni Şerif'in 10 bestesini yorumladığı ilk tekli 'Haşlayın Beni' ve ikinci tekli 'Gül Yüzlü Cananım' ile ilgi gören Tangöze, tüm çalışmaların tamamından oluşan albümü çıkardı. Albüm şarkılarından 'Boşu Boşuna' ve Divane Ettim Aklımı' adlı eserlerin klipleri önümüzdeki günlerde izleyiciyle buluşacak.

Etiketler : Kaan Tangöze Duman grubu Aşık Mahzuni Şerif
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