Kaan kendini yakışıklı bulmuyormuş

'Yargı' dizisinin başrolünde yer alan Pınar Deniz ile mutlu bir beraberliği olan Kaan Yıldırım, oyunculuk hakkında konuştu. Yıldırım, "Oyunculuğa büyük bir tutku ile bağlıyım. Bence ekran bir aura meselesidir. Ben kariyerimde karakter oyunculuğu seçtim" dedi. Kendisini yakışıklı bulmadığını söyleyen oyuncu, "Yakışıklı görünmek gibi bir amacım yok. Öyle de olduğumu düşünmüyorum" dedi.

