Kaan gitti Silvestre geldi

'La Casa De Papel' ve 'Sense8' gibi ses getiren projelerde rol alan dünyaca ünlü oyuncu Miguel Angel Silvestre, Hande Erçel'i yakın takibe almıştı. Silvestre'nin, sosyal medyadan oyuncunun fotoğraflarına yorum yapması dikkat çekmişti. Erçel'den de dünyaca oyuncuya karşılık geldi. Erçel, Silvestre'yi Instagram'da takip etmeye başladı. Erçel'in eski sevgilisi Kaan Yıldırım'ı sosyal medya hesabından çıkarıp Silvestre'yi takibe alması yeni bir aşk mı sorusunu akıllara getirdi.

