04 Ocak 2021 Pazartesi 16:15:00 - Güncelleme:04 Ocak 2021 Pazartesi 16:15:00
Kaan Demirağ ile evlenmeye hazırlanan Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar hayalindeki evi yaptırtıyor
Mart ayında Kaan Demirağ ile evlenmeye hazırlanan Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, evlerini yaptırmaya başladı.
Kaan Demirağ ile evlenmeye hazırlanan Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar, Bursa’da bulunan bir mimarlık şirketiyle anlaşarak hayalindeki eve kavuşmaya hazırlanıyor. Hafta içi çalışmaların başladığı projede Alkoçlar, yeni hayatına başlayacak olmanın heyecanını yaşıyor.
- Defne Samyeli'nin kendini bilmezlere yer yok tavrı
- Cenk Eren'den Ajda Pekkan ile birliktelik iddialarına yanıt geldi! 'Benim dostumdur'
- Tanem Sivar'dan hanım hanımcık hamilelik pozu
- Bergüzar Korel'in önceliği doğallık
- Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı sessizleşti
- Sagopa Kajmer'den İrem Derici'ye tam not