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04 Ocak 2021 Pazartesi 16:15:00 - Güncelleme:04 Ocak 2021 Pazartesi 16:15:00

Kaan Demirağ ile evlenmeye hazırlanan Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar hayalindeki evi yaptırtıyor

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Mart ayında Kaan Demirağ ile evlenmeye hazırlanan Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, evlerini yaptırmaya başladı.

Kaan Demirağ ile evlenmeye hazırlanan Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar, Bursa’da bulunan bir mimarlık şirketiyle anlaşarak hayalindeki eve kavuşmaya hazırlanıyor. Hafta içi çalışmaların başladığı projede Alkoçlar, yeni hayatına başlayacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Etiketler : Kaan Demirağ Hülya Koçyiğitin torunu Aslışah Alkoçlar magazin
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