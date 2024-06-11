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11 Haziran 2024 Salı 14:51:00 - Güncelleme:11 Haziran 2024 Salı 14:51:00

K-Pop'dan sonra J Pop salgını mı? Nedir bu J-Pop?

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Ergenlik çağındakileri peşinden sürükleyen K-Pop akımının irtifa kaybetmesiyle birlikte, bu kez Japonya kaynaklı J-Pop akımı gündemde. Peki nedir bu J-Pop?

K- Pop ya da diğer adıyla Kore Pop Müziği tüm dünyanın yoğun ilgisini gören bir müzik türü. Dansları, şarkıları ve özellikle gruplarıyla dünya pop müziğinde ses getiren işlere imza atan K-Pop; ergenlik çağında olan genç kuşağı peşinden sürüklüyor. Ancak bununla beraber tartışmalara neden olan birçok yanı da mevcut. Şimdilerde ise K-Pop müziğini tahtından edecek bir müzik akımı, dünya pop müziğinde ses getirmeye başladı: J-Pop. Japonya kaynaklı J-Pop müziği şu sıralar gündemde. Peki nedir bu J-Pop akımı?

K-POP'DAN SONRA J POP SALGINI MI?

J-Pop aslında köklerini 1960'lı yıllara dayandırıyor. Japonya'ya özgü, özgün bir müzik tarzının olması amacıyla ortaya çıkan J-Pop, bugün sadece Japonya'da değil Asya ve Batı ülkelerinde de yoğun ilgiyle takip ediliyor.

Japonya anime kültürüyle de bilinen bir ülke. Bugün çocukluğumuza ait dediğimiz pek çok çizgi film, anime kültürüne ait. Bu animeler, J-Pop'un dünya üzerinde yayılmasında önemli bir etkiye sahip çünkü bu kültürün şarkıları, animelerde kendisine yer buluyor.

J-Pop'un kitlelere yönelik büyük bir etkisi var. Bu özellikle moda ve teknoloji alanlarında kendisini fazlaca gösteriyor. Sahne performanslarında kullandıkları teknolojik efektler, sahne performansları göze hitap ederken kıyafetlerinde ve kliplerinde kullandıkları öğeler de ilgi görüyor.

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