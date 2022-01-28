Jüri hayran kaldı

Türkiye'de yayınlanan 'O Ses Türkiye'nin Belçika versiyonu olan 'The Voice Belgique' adlı ses yarışmasına katılan Türk kökenli Kaan Kandemir programa damga vurdu. Sahneye çıkan genç yarışmacı 'La nuit' adlı şarkıda performansıyla hem jüriyi döndürdü, hem de seyircileri büyüledi. Kandemir, rapçi Black M'i seçti ve onun ekibinde yer almak istediğini söyledi. Yarışmanın ardından Kaan Kandemir'in videosu sosyal medyada da büyük ilgi gördü.