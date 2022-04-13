Jetgiller
Başrolünde yer alacağı 'Kapımdaki Düşman' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan oyuncu Hatice Şendil yapımcı eşi Burak Sağyaşar'la Etiler'de objektiflere yansıdı.
Başrolünde yer alacağı 'Kapımdaki Düşman' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan oyuncu Hatice Şendil yapımcı eşi Burak Sağyaşar'la Etiler'de objektiflere yansıdı. Araç içerisinde siparişlerini bekleyen çift, karşılarında habercileri görünce şaşkınlık yaşadı. Eşini sete yetiştirmeye çalıştığını söyleyen Sağyaşar, "Hızlı bir şekilde Hatice'yi sete yetiştirmem gerekiyor" diyerek gaza bastı.