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13 Nisan 2022 Çarşamba 07:21:00 - Güncelleme:13 Nisan 2022 Çarşamba 10:43:00

Jetgiller

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Başrolünde yer alacağı 'Kapımdaki Düşman' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan oyuncu Hatice Şendil yapımcı eşi Burak Sağyaşar'la Etiler'de objektiflere yansıdı.

Başrolünde yer alacağı 'Kapımdaki Düşman' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan oyuncu Hatice Şendil yapımcı eşi Burak Sağyaşar'la Etiler'de objektiflere yansıdı. Araç içerisinde siparişlerini bekleyen çift, karşılarında habercileri görünce şaşkınlık yaşadı. Eşini sete yetiştirmeye çalıştığını söyleyen Sağyaşar, "Hızlı bir şekilde Hatice'yi sete yetiştirmem gerekiyor" diyerek gaza bastı.

Etiketler : Jetgiller Kapımdaki Düşman Burak Sağyaşar
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