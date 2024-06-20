Jessica Alba, 16 yıllık evliliğin sırrını açıkladı

'Fantastik Dörtlü' ve 'Günah Şehri' gibi filmlerle tanınan Jessica Alba, Cash Warren'la 16 yıldır mutlu bir evlilik sürdürüyor.

MUTLU EVLİLİĞİN SIRRINI AÇIKLADI

Üç çocuğu olan Jessica Alba, yeni aksiyon filmi Tetikte'nin (Trigger Warning) galasında mutlu evliliğin sırrını açıkladı.

Ünlü oyuncu, her şeyin doğru seçimi yapmakla ilgili olduğunu söyledi.

"Bu gerçekten seçim yapmanız gereken bir şey" diyen güzel oyuncu Jessica Alba, "Her gün aynı şeyleri yaşıyoruz ama önceliklerimizi bilmek, telefonla oyalanmamak ve vakit ayırmak çok önemli. Kafanızı kaldırıp 'Birlikte olmasaydık hayatım daha iyi olur muydu?' diye sormanız gerekiyor" dedi.