Jennifer Lopez'den Ben Affleck ile ayrılık iddialarına yanıt... "Kahramanımız!"

Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti, 16 Temmuz 2022'de Las Vegas'ta sade bir törenle evlenmiş, ardından çok konuşulan görkemli bir düğün ile dikkat çekmişti.



AYRILIYORLAR MI?



Şarkıcı Jennifer Lopez'in Babalar Günü'nde yaptığı paylaşım, oyuncu Ben Affleck ile ayrılık iddialarına son noktayı koydu.

JENNİFER LOPEZ'DEN PAYLAŞIM GELDİ

Jennifer Lopez, sosyal medya hesabında "Kahramanımızın Babalar Günü kutlu olsun" diyerek paylaşım yaptı.

AYRILIK İDDİALARI GÜÇLENMİŞTİ



Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck'in alyanssız görüntülenmesi ve ardından çiftin evlerini satışa çıkarması, ayrılık iddialarını güçlendirmişti.

ÇABALAMIYOR İDDİASI



Daily Mail haberinde, Jennifer Lopez'in artık evliliğini yürütmek için çabalamadığı belirtilmişti.