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18 Haziran 2024 Salı 11:23:00 - Güncelleme:18 Haziran 2024 Salı 11:23:00

Jennifer Lopez'den Ben Affleck ile ayrılık iddialarına yanıt... "Kahramanımız!"

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Jennifer Lopez ve Ben Affleck ayrılıyor mu? Bu soru hayranları tarafından merak ediliyor. Ben Affleck'in alyanssız görüntülenmesi ve ardından çiftin evlerini satışa çıkarması, ayrılık iddialarını güçlendirmişti. Jennifer Lopez yaptığı paylaşım ile ayrılık iddialarına bakın nasıl nokta koydu.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti, 16 Temmuz 2022'de Las Vegas'ta sade bir törenle evlenmiş, ardından çok konuşulan görkemli bir düğün ile dikkat çekmişti.

AYRILIYORLAR MI?

Şarkıcı Jennifer Lopez'in Babalar Günü'nde yaptığı paylaşım, oyuncu Ben Affleck ile ayrılık iddialarına son noktayı koydu.

JENNİFER LOPEZ'DEN PAYLAŞIM GELDİ

Jennifer Lopez, sosyal medya hesabında "Kahramanımızın Babalar Günü kutlu olsun" diyerek paylaşım yaptı.

AYRILIK İDDİALARI GÜÇLENMİŞTİ

Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck'in alyanssız görüntülenmesi ve ardından çiftin evlerini satışa çıkarması, ayrılık iddialarını güçlendirmişti.

ÇABALAMIYOR İDDİASI

Daily Mail haberinde, Jennifer Lopez'in artık evliliğini yürütmek için çabalamadığı belirtilmişti.

Etiketler : jennifer lopez ben affleck ayrılık
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