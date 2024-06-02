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02 Haziran 2024 Pazar 14:00:00 - Güncelleme:02 Haziran 2024 Pazar 14:00:00

Jennifer Lopez cazibesini kaybetti! Biletler elde kaldı, turne iptal oldu

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, turneye çıkacağını belirterek Amerika'da 34 konser vereceğini duyurdu. Ancak Jennifer Lopez'in turneyi iptal etiği açıklandı.

ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez'in 9. stüdyo albümü 16 Şubat'ta dinleyici ile buluştu. Albümün ardından turneye çıkacağını duyuran ünlü isim, 26 Haziran'da "This Is Me... Now the Tour" adını taşıyan turne için Amerika'da 34 konser vereceğini duyurdu. Ancak Lopez'in turneyi iptal etiği açıklandı.

Jennifer Lopez'in bu kararı ailesiyle vakit geçirmek için aldığı iddia edildi.

"YENİDEN BİRLİKTE OLACAĞIZ"

Ünlü şarkıcı, hayranlarına "Sizi hayal kırıklığına uğrattığım için çok üzgünüm ve yıkıldım. Lütfen şunu bilin ki eğer kesinlikle gerekli olduğunu hissetmeseydim bunu yapmazdım. Söz veriyorum bunu telafi edeceğim ve hep birlikte yeniden birlikte olacağız" diye seslendi.

Etiketler : jlo jennifer lopez turne konser
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