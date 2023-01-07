Japon Şafak!

Komedyen Şafak Sezer, 'Kutsal Damacana' serisinin son filmi 'Kutsal Damacana 4'ün çekimlerinde Japon oldu. 20 Ocak'ta izleyicilerle buluşmaya hazırlanan Sezer, Japonların geleneksel kostümüyle objektiflere poz verdi. Senaryosunu Kamuran Süner'in yazdığı filmde, Fikret'in yanlışlıkla girdiği papazlık yolunda Vatikan'a kadar yükselmesinin ardından yurda kesin dönüş yaptığı hikaye anlatılıyor.