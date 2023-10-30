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30 Ekim 2023 Pazartesi 08:17:00 - Güncelleme:30 Ekim 2023 Pazartesi 08:17:00

Jan Asya'nın ilk bayramı

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'Lohusa' adlı yeni film çeken Gupse Özay, kızı Jan Asya'yı da fırsat buldukça sete götürüyor.

'Lohusa' adlı yeni film çeken Gupse Özay, kızı Jan Asya'yı da fırsat buldukça sete götürüyor. Kızını sete götürdüğü anlardan birisinde fotoğraf çektiren Özay, Cumhuriyet'in 100. yılını unutmadı. Özay, kızıyla kamera karşısına geçerek, Cumhuriyet'in 100. yılını kutladığı bir paylaşım yaptı. Özay, ''Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Kızım senin de ilk Cumhuriyet bayramını kutlarım" mesajı yazdı.

Etiketler : Lohusa filmi Gupse Özay Jan Asya
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