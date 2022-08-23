İzledikçe sinir oluyorum

Oyuncu Hayal Köseoğlu, bir dönem çocuk oyuncu olarak yer aldığı 'Aşk-ı Memnu' için 'Diziye her izlediğimde aşırı sinirleniyorum'' sözleriyle eleştirdi.

Oyuncu, Hayal Köseoğlu, yıllar sonra bir itirafta bulundu. Köseoğlu, yayınlandığı döneme damga vuran Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Selçuk Yöntem, Nebahat Çehre gibi isimlerin yer aldığı fenomen dizi Aşk-ı Memnu'yla ilgili açıklamalarda bulundu. Yapımda Hazal Kaya'nın yakın arkadaşı Pelin adlı karaktere hayat veren oyuncu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in bir sahnede yaptıkları tango dansını eleştirdi. Köseoğlu, twitter hesabından, "Ya biri bana böyle bir şey yapsa mekânı ateşe verip sonra ilk uçakla Arjantin'e kaçarım herhalde. Tangonun gerçek tutkusunu aramaya. Kendi oynadığım diziye her seferinde aşırı sinirleniyorum" notunu yazdı. Hayal Köseoğlu, şu sıralar Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu ve Melipe İpek Yalova'yla Mahkum dizisinin başrolünü paylaşıyor.