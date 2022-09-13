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13 Eylül 2022 Salı 13:00:00 - Güncelleme:13 Eylül 2022 Salı 13:00:00

İyilik elçisi Buket

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Sunucu Buket Aydın'dan anlamlı hareket! Aydın, önceki akşam Da Mario adlı mekanda Hakan Cengiz ile bir araya geldi.

Sunucu Buket Aydın'dan anlamlı hareket! Aydın, önceki akşam Da Mario adlı mekanda Hakan Cengiz ile bir araya geldi. Keyifli geçen yemek sonrası, sunucu habercilerle ayaküstü sohbet etti. Sunucu, Cengiz ile birlikte bir iyilik hareketi başlattıklarını söyledi. Durumu olmayan ailelerin kendisine ulaşmasını söyleyen Aydın, 17 Eylül'de yapılacak olan Solo Yatırım Holding lansmanında SMA'lı bir çocuğun ailesine ev hediye edeceklerini açıkladı.

Etiketler : İyilik elçisi Buket Sunucu Buket Aydın Da Mario Hakan Cengiz
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