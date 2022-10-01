İyileşme yolunda

Geçtiğimiz mart ayında koronavirüse yakalanan ardından da yoğun bakımda tedavi gören rapçi Killa Hakan, yaşadığı zorlu günlerin ardından ilk kez konuştu. Almanya'da tedavi gören rapçi, "Dünyayı bir anlık terk ettim ve Allah'a şükür geri döndüm. Yavaş yavaş, sakin sakin iyileşme yolunda gidiyorum. En önemlisi sağlık gerisi yalan" dedi.

