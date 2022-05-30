İyileşiyorum

Oyuncu Belçim Bilgin, geçtiğimiz ay Kapadokya tatilinden İstanbul'a dönerken trafik kazası geçirmişti. Belinden sakatlanarak bir süredir evinde dinlenen Bilgin, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Korse takmaya devam eden 39 yaşındaki oyuncu, ''Hayatı kutlamaya değer sebeplerimiz olsun yeter! Vücudumdaki acıların yerini anlamlar alıyor, iyileşiyorum yavaştan çok şükür! Sizlere sıcacık mesajlarınız, güzel dilekleriniz için teşekkür ederim, büyük güç verdiniz!'' dedi.

