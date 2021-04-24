İyileşiyorum

Koronavirüse yakalanan ve evinde tedavi gören Gonca Vuslateri, üzerine kaynar su dökülmesinin ardından hastanelik olmuştu. Oyuncu, tedavi sürecinin iyi gittiğini ve bir operasyon daha geçireceğini söyledi. Yanık ayağıyla ilgili 'Acıyor ama iyileşiyorum' diyen Vuslateri, koronavirüs tedavisiyle ilgili olarak ta "Kötü değil. Öksürük kaldı. Doktorlar, personeller şahane" dedi.

