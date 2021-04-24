İyileşiyorum

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24 Nisan 2021 Cumartesi 18:00:00 - Güncelleme:24 Nisan 2021 Cumartesi 18:00:00

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Koronavirüse yakalanan ve evinde tedavi gören Gonca Vuslateri, üzerine kaynar su dökülmesinin ardından hastanelik olmuştu.

Koronavirüse yakalanan ve evinde tedavi gören Gonca Vuslateri, üzerine kaynar su dökülmesinin ardından hastanelik olmuştu. Oyuncu, tedavi sürecinin iyi gittiğini ve bir operasyon daha geçireceğini söyledi. Yanık ayağıyla ilgili 'Acıyor ama iyileşiyorum' diyen Vuslateri, koronavirüs tedavisiyle ilgili olarak ta "Kötü değil. Öksürük kaldı. Doktorlar, personeller şahane" dedi.

Etiketler : koronavirüs gonca vuslateri pandemi tedavi son sağlık durumu
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