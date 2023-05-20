'Yüz Yıllık Mucize' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Ebru Şahin 28 yaşına girdi. Şahin'in NBA'de forma giyen eşi Cedi Osman, önceki akşam sürpriz bir kutlama düzenledi. Osman, Kalamış'ta bir mekanı kapattı. 20 kişilik arkadaşlarının olduğu kutlamada Şahin ve Osman, doğum günü pastasının mumlarını birlikte üfledi. Kutlamadan birlikte çekildikleri fotoğraflarını paylaşan Osman "İyi ki doğdun her şeyim. Seni çok seviyorum" notunu düştü.