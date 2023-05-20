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20 Mayıs 2023 Cumartesi 17:40:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2023 Cumartesi 17:40:00

"İyi ki doğdun her şeyim"

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Oyuncu Ebru Şahin 28 yaşına girdi.

'Yüz Yıllık Mucize' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Ebru Şahin 28 yaşına girdi. Şahin'in NBA'de forma giyen eşi Cedi Osman, önceki akşam sürpriz bir kutlama düzenledi. Osman, Kalamış'ta bir mekanı kapattı. 20 kişilik arkadaşlarının olduğu kutlamada Şahin ve Osman, doğum günü pastasının mumlarını birlikte üfledi. Kutlamadan birlikte çekildikleri fotoğraflarını paylaşan Osman "İyi ki doğdun her şeyim. Seni çok seviyorum" notunu düştü.

Etiketler : yüz yıllık mucize oyuncu ebru şahin cedi osman
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