İyi ki biz olduk!

Popçu Ece Seçkin, pilot eşi Çağrı Terlemez'in doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı. Seçkin, eşine 'Kurt bakışlım, ömrüm iyi ki doğdun' yazılı pastayla sürpriz yaptı. Popçu, eşiyle çekildikleri fotoğrafın altına, "Beni ve hayatı her gün daha da güzelleştirdiğin için sana minnettarım. İyi ki doğdun, iyi ki benimsin ve iyi ki biz olduk. Seni seviyorum" notunu düştü. Çağrı Terlemez de eşinin paylaşımına, "Seninle bir yaş daha gençleştim" sözleriyle karşılık verdi.