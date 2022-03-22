İyi insan olmak için çabalıyorum

Oyuncu Aybüke Pusat, hayattaki tüm çabasının, "İyi bir insan olduğum söylenince mutlu oluyorum" diyerek belirtti.

'Hayaller ve Hayatlar' dizisinde yer alan oyuncu Aybüke Pusat, İbrahim Selim'in YouTube programına konuk oldu. Eski rol arkadaşı Furkan Andıç ile bir süredir gözlerden uzakta birliktelik yaşadıkları konuşulan Aybüke Pusat, dizi ve film dünyasının ele alındığı yapımda açıklamalarda bulundu. İyi bir insan olmak için çabaladığını söyleyen Pusat, ''İyi biri olduğum söylenince çok mutlu oluyorum. Çünkü ben iyi biriyim. İyi biri olmak için çaba harcıyorum bunun için ve tüm çabam biri tarafından görülüp takdir edilince de çok mutlu oluyorum. Çünkü çok kötü bir hayat yaşıyoruz yani bence negatif bir hayat yaşıyoruz''' dedi. Oyuncu, 'Fark Etmez' kelimesinden hoşlanmadığını da yayında itiraf etti. Pusat, "Fark etmez kelimesi kadar sinirlendiğim bir şey daha olamaz. Bu cevabı aldığımda tüm vücudum uyuşuyor ve sinir oluyorum" dedi.