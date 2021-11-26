İyi haberler geliyor

Muğla'da beyin damarında pıhtı oluşması nedeniyle Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyat olan Kadir İnanır'dan sevindirici haber geldi. İnanır'ın sevgilisi Jülide Kural, oyuncunun yoğun bakımdan normal odaya alındığını duyurdu. Kural, sosyal medya hesabında, "Bugün itibariyle tüm veriler olumlu yönde seyrettiğinden normal odaya alınmıştır. Zihin ve beden fonksiyonları bütünüyle sağlıklıdır" şeklinde not paylaştı.

